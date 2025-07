Che edilizia scolastica fa Il punto in commissione tra criticità segnalate e interventi futuri

ANCONA – Si è svolta ieri, martedì 15 luglio, una seduta congiunta della 3za e 5ta commissione consiliare, richiesta dalla presidente della giĂ citata 5ta commissione Silvia Fattorini, con un punto all’ordine del giorno di grande rilievo per la comunitĂ cittadina: l’edilizia scolastica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

(Adnkronos) – "Bisogna fare in modo che nell'applicazione concreta di questa direttiva venga rispettato il principio di neutralità tecnologica e che non ci sia una transizione obbligatoria solo verso le pompe di calore e l'elettrificazione, ma che si possano utilizzare le attuali caldaie con combustibili alternativi rinnovabili senza smantellare la vasta diffusione delle caldaie a […]

L'AQUILA - Via libera unanime a una variazione di #bilancio da oltre 17 milioni per viabilità ed edilizia pubblica e scolastica. Tra i punti centrali del Consiglio provinciale di oggi anche la convenzione per la progettazione e messa in sicurezza dell'Istituto "Argol

Edilizia scolastica, V e III Commissione consiliare fanno il punto sui cantieri; L’assessore Tombolini sbotta: Soldi per le feste, non per le scuole. Fate un comitato pure per questo; Sulmona – Aula studio No, spazi trovati per SACA spa Si: Quali sono le priorità dell’Amministrazione Tirabassi?.

Che edilizia scolastica fa. Il punto in commissione, tra criticità segnalate e interventi futuri - Presenti alla seduta congiunta, fortemente voluta dalla presidente Silvia Fattorini, gli assessori Stefano Tombolini e Antonella Andreoli, oltre al dirigente comunale Stefano Capannelli, i presidi e i ...

L'assessore Tombolini sbotta: "Soldi per le feste, non per le scuole. Fate un comitato pure per questo" - Il titolare dei lavori pubblici del Comune si è rivolto così ai dirigenti scolastici presenti in Commissione "Noi facciamo ciò che la gente chiede, ovvero eventi.