Rimini risveglio tragico | cadavere in mare a pochi metri dalla riva

Rimini, 16 luglio 2025 – È stato un tragico risveglio quello di questa mattina sulla spiaggia di Rimini, nella zona sud di Bellariva, dove il corpo di un uomo è stato ritrovato privo di vita in acqua, a pochi metri dalla riva, all’altezza del bagno 95. La segnalazione al numero di emergenza 112 è arrivata alle 5:40 e ha fatto scattare immediatamente l’intervento della Guardia Costiera, presente sia con un battello veloce che con una pattuglia a terra, e dei Carabinieri. Una volta recuperata la salma e riportata a riva, le autorità hanno eseguito una prima ispezione cadaverica, che non ha evidenziato segni di violenza o traumi evidenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini, risveglio tragico: cadavere in mare a pochi metri dalla riva

