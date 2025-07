Avellino Basket in regia il colpo è Grande

In cabina di regia per la S.S. Avellino Basketc’è Alessandro Grande. Nato a Roma l’8 novembre 1994, 185 centimetri per 78 kg, il playmaker indosserĂ la maglia del club guidato dal presidente Giuseppe Lombardi. “Sono molto contento di intraprendere questa nuova avventura con l’Avellino Basket – le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - basket - regia - colpo

Avellino Basket, l’ora della verità : “Possiamo dire la nostra” - Nella giornata di oggi presso la sala stampa del PalaDelMauro, il presidente dell’Avellino Basket ed il giemme Antonello Nevola hanno incontrato la stampa alla vigilia dei play-in contro la Valtur Brindisi.

Ultima chiamata play-in: l’Avellino Basket sfida Cremona - L’Avellino Basket concluderà la regular season al PalaRadi contro la Ferraroni Juvi Cremona alle ore 18:30.

Avellino Basket, Lombardi e Nevola caricano l’ambiente: “Contro Brindisi inizia un nuovo campionato” - Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia del delicato play-in contro la Valtur Brindisi, il presidente dell’ Avellino Basket Giuseppe Lombardi e il general manager Antonello Nevola hanno incontrato la stampa nella sala conferenze del PalaDelMauro.

Avellino: Grande in cabina di regia, Pini ritorna in Irpinia L'Avellino Basket è pronto al doppio annuncio in arrivo Alessandro Grande e Giovanni Pini, in via di definizione anche lo staff tecnico di Buscaglia Vai su Facebook

Avellino Basket, in regia il colpo è Grande; La Nutribullet Treviso Basket piazza il colpo Joe Ragland in cabina di regia; Nutribullet, primo colpo: in regia Joe Ragland fresco campione in Eurocup.

Colpo dell’Avellino Basket, in cabina di regia c’è il playmaker Alessandro Grande - Nato a Roma l’8 novembre 1994, 185 centimetri per 78 kg, il playmaker indosserà la maglia del club guidato dal ... Riporta corriereirpinia.it

A2 - Avellino Basket, in arrivo Alessandro Grande - Questa mattina la Dole Rimini ha annunciato l'uscita del suo ... Scrive pianetabasket.com