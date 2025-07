Gaza Francesca Albanese | Sanzioni Usa nei miei confronti violano mia immunità Onu non smetterò di difendere la Palestina

La relatrice speciale delle Nazioni Unite ha subito sanzioni dagli Usa per aver denunciato il genocidio dei palestinesi a Gaza Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, ha condannato le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei suoi c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Francesca Albanese: "Sanzioni Usa nei miei confronti violano mia immunitĂ Onu, non smetterò di difendere la Palestina"

In questa notizia si parla di: sanzioni - gaza - francesca - albanese

Israele riapre gli aiuti a Gaza. Minacce di sanzioni da Regno Unito, Francia e Canada - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato le forze armate del paese prenderanno il controllo dell’intera Striscia di Gaza, dopo che il suo governo ha accettato di porre fine al blocco durato mesi, consentendo l’ingresso di aiuti limitati nell’enclave.

Gaza, Starmer: «blocco» ai commerci con Israele e sanzioni ai coloni | «Israele pronta ad attaccare le centrali nucleari in Iran» - Il premier britannico: «A Gaza situazione intollerabile, ciò che sta accadendo è moralmente sbagliato»

Gaza, così monta la protesta dei Paesi europei contro Israele: boicottaggi e sanzioni. Ma l’Italia sta con Netanyahu - Ci sono voluti due anni e mezzo di guerra e massacri a Gaza, ma adesso alcuni Paesi europei hanno deciso di muoversi e prendere i primi provvedimenti contro Israele.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese ha dichiarato che le sanzioni di Washington dopo le sue critiche alla Casa Bianca su Gaza costituiscono una "violazione" della sua immunitĂ . #ANSA Vai su X

Donne coraggiose: Francesca Albanese Colpevole di verità Gaza: sanzioni Usa contro Francesca Albanese. “Vergognoso affronto alla giustizia internazionale” dichiara Amnesty International reagendo all’annuncio, da parte del segretario di stato Usa Marco Vai su Facebook

La relatrice delle Nazioni Unite Albanese: 'Le sanzioni Usa per Gaza violano mia immunità '; Francesca Albanese (Onu): “Le sanzioni Usa per Gaza violano la mia immunità ”; Francesca Albanese: «Le sanzioni Usa violano la mia immunità Onu».

Francesca Albanese (Onu): “Le sanzioni Usa per Gaza violano la mia immunità” - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati lo ha detto da Bogotà, dove si è recata per partecipare ad un vertice internazionale per trovare soluzioni al conflitto di ... Da tg24.sky.it

La relatrice delle Nazioni Unite Albanese: 'Le sanzioni Usa per Gaza violano mia immunità' - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese ha dichiarato che le sanzioni impostele da Washington a seguito delle sue critiche alla posizione della ... Scrive ansa.it