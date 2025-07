Ossicombustore di Peccioli Rollo | Progetto poco trasparente e bocciato dalla Corte dei Conti

Il progetto per la costruzione dell’ossicombustore a Peccioli, promosso da Belvedere Spa e dalla nuova societĂ Novatosc Srl, rappresenta un’operazione da oltre 150 milioni di euro, parte dei quali ricadranno sui cittadini toscani, in particolare sulla costa. L’ipotesi è quella di far entrare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: ossicombustore - peccioli - progetto - rollo

Ossicombustore. Rollo, Gravi lacune e violazioni.

Ossicombustore, CascinaOltre risponde al sindaco di Peccioli sulle criticità dell'impianto - Il tema dell'impianto di Ossicombustore di Peccioli continua a far discutere: nei giorni scorsi Macelloni ha attaccato la lista di sinistra CascinaOltre, ... Come scrive gonews.it

La Nazione - Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana - Amministratori e rappresentanti di Zero Waste si sono ritrovati al Parco Scientifico di Segromigno "L’impianto non chiuderebbe alcun ciclo, ma produrrebbe un rifiuto vetrificato: una sorta di ... lanazione.it scrive