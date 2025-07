Napoli l’ultimatum di De Laurentiis per Osimhen | la situazione

De Laurentiis fissa la data, ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore: i dettagli. Proseguono le discussioni tra Napoli e Galatasaray per definire il futuro di Victor Osimhen. Un’operazione complessa che sta incontrando ogni giorno nuovi ostacoli per via delle condizioni imposte da Aurelio De Laurentiis e dalle difficoltĂ che il club turco starebbe riscontrando nell’offrire garanzie finanziarie. Una situazione che ormai va avanti da diversi giorni e che sembra non aver ancora trovato una vera e propria soluzione. Napoli, De Laurentiis aspetterĂ fino a venerdì per Osimhen. L’edizione odierna di Repubblica analizza la situazione e riporta le intenzioni del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, l’ultimatum di De Laurentiis per Osimhen: la situazione

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrĂ dopo Lecce-Napoli.

Ammutinamento Napoli, Grassani: “Cassazione? De Laurentiis è soddisfatto” - L’avvocato Grassani ha commentato la sentenza della Cassazione sul caso tra Hysaj ed il Napoli. Dopo circa sei anni si chiude il contenzioso tra Hysaj ed il Napoli per l’ammutinamento del 5 novembre del 2019.

Boom Napoli, pronti almeno 40 milioni: gioia De Laurentiis - In casa Napoli, in attesa della prossima gara contro il Genoa, bisogna registrare un importante aggiornamento.

SKY - Osimhen-Galatasaray, ultimatum del Napoli: fissata la deadline per chiudere; Calciomercato Napoli, Garnacho chiaro con lo United: «Aspetto gli azzurri»; Osimhen caso mondiale: 10 milioni per fare il turista.

Osimhen al Galatasaray, De Laurentiis minacciato di morte: messaggi choc da un presunto mafioso turco - Aurelio De Laurentiis e il figlio Edoardo avrebbero ricevuto pesanti minacce da un presunto mafioso per sbloccare la trattativa che poterebbe l'attaccante nigeriano in Turchia ... Secondo sport.virgilio.it