Tampona con la moto un’auto che stava svoltando | motociclista 60enne muore sul colpo La tragedia questa mattina lungo la Casilina a Cassino

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico incidente stradale ha avuto luogo questa mattina, 16 luglio, a Cassino, lungo via Casilina, nei pressi dell’incrocio con via Solfegna, a pochi passi dal Forum Palace Hotel. Lo scontro ha coinvolto una moto e una Fiat Panda, con il motociclista che purtroppo ha perso la vita. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica da parte della polizia locale intervenuta sul posto, il motociclista avrebbe tamponato la Fiat Panda mentre questa stava effettuando una svolta. L’impatto è stato estremamente violento, e il motociclista, di circa 60 anni, è stato scaraventato a terra dall’urto, riportando ferite gravissime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tampona con la moto un’auto che stava svoltando: motociclista 60enne muore sul colpo. La tragedia questa mattina lungo la Casilina a Cassino

In questa notizia si parla di: mattina - lungo - tampona - moto

Agguato questa mattina: un buttafuori è stato gravemente ferito a colpi di pistola mentre era alla guida della sua auto. E’ in gravi condizioni. La sparatoria lungo via Ostiense, a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gravissimo episodio di violenza armata si è verificato nella mattinata di domenica 11 maggio, quando un 27enne egiziano è stato colpito da numerosi spari mentre si trovava a bordo della sua auto, sulla via Ostiense, a Vitinia.

Scontro tra tre veicoli forse per una manovra azzardata. Due persone finiscono in ospedale. Lo schianto questa mattina lungo via Migliara 45 - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incidente stradale è avvenuto oggi, 19 maggio 2025, intorno alle 9:30 lungo la Migliara 45, tra Latina e Pontinia, vicino a Borgo San Michele.

Alle 4:42 di domani mattina, cadrà il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno con 15 ore e mezza di luce e il fenomeno che segna l'inizio astronomico dell'estate - C i siamo anche quest’anno: alle 4:42 del mattino del 21 giugno 2025, vivremo un istante perfetto, in cui il Sole si fermerà nel suo cammino apparente attraverso il cielo, raggiungendo il punto più alto possibile sopra le nostre teste.

Tampona un'auto sulla Tosco-Romagnola e rovina sull'asfalto: motociclista in condizioni critiche; Ai domiciliari l'automobilista ubriaco che ha falciato cinque moto sulla Gardesana: due feriti gravi; Simone Caico muore a 18 anni nell'incidente mentre va a scuola: il volo di 30 metri e la Ducati che prende fuo.

In moto tampona un’auto. Giovane in ospedale - Il Resto del Carlino - Giovane in ospedale Un ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Civitanova per accertamenti, in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri mattina verso ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Tampona un'auto ferma, scooterista ferito - L'Unione Sarda.it - È stato portato in ospedale in codice giallo il 41enne di Quartu Sant'Elena rimasto coinvolto in un incidente questa mattina in via Lungo Saline in direzione Cagliari centro. Riporta unionesarda.it