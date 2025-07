Incidente a Oulx | scontro tra moto e furgone ragazzo di 19 anni finisce all' ospedale

Un ragazzo italiano di 19 anni è finito all'ospedale di Susa con diverse fratture a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 15 luglio 2025, sulla strada statale 24 del Monginevro all’uscita di Oulx verso Cesana Torinese, all'altezza del ristorante La Moretta. Si è trattato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

INCIDENTE IN VALSUSA: FERITO UN 19ENNE IN MOTO, SCONTRO CON IL FURGONE - Nel pomeriggio di martedì 15 luglio incidente stradale sulla strada statale 24 del Monginevro, all’uscita di Oulx in direzione Cesana. Scrive valsusaoggi.it