Posizioni economiche ATA al via la formazione dedicata | vi spieghiamo come funziona QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola Rua LIVE Mercoledì 16 luglio alle 15 | 30

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il calendario e le istruzioni operative per la nuova formazione dedicata alle progressioni stipendiali del personale ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Al via "Incontri": eventi, performance e formazione dedicata alla creatività nella scuola - Si chiama “Incontri” ed è parte della seconda edizione del Festival Regionale della Creatività nella Scuola.

Oltre 50 ragazzi alla due giorni dedicata alla formazione politica, un evento promosso dai Giovani Democratici - Oltre 50 ragazze e ragazzi da tutto l’Abruzzo partecipano alla nuova edizione della scuola di Formazione politica promossa dai Giovani Democratici d’Abruzzo, in programma fino a domenica 4 maggio, a Pescara, nella Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo.

Posizioni economiche ATA 2025/26: istruzioni per corsi, trasferimenti e assegnazioni - 000 posti disponibili e nuove possibilità di trasferimento nel triennio 2025- Come scrive catania.liveuniversity.it