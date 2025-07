Bufera urbanistica i pm chiedono l' arresto per Manfredi Catella e l' assessore Giancarlo Tancredi Indagato Stefano Boeri

La procura di Milano ha chiesto l'arresto di Manfredi Catella, immobiliarista presidente di Coima, e dell'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi. Risulta indagato l'architetto Stefano Boeri. Le richieste di custodia cautelareCi sono anche quattro  richieste al gip di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: urbanistica - arresto - manfredi - catella

Manfredi Catella, la Procura di Milano chiede l'arresto del re del mattone e dell'assessore all'Urbanistica del Comune Tancredi. Tra gli indagati ancora Boeri; Caso urbanistica Milano, pm chiede arresto di un assessore; Terremoto urbanistica in Comune a Milano, richiesta di arresto per assessore Tancredi.

Inchiesta urbanistica, chiesto l’arresto dell’assessore Giancarlo Tancredi e dell’imprenditore Manfredi Catella - La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore Giancarlo Tancredi e per Manfredi Catella, ceo del gruppo Coima, e il carcere per altri 4 ... Si legge su fanpage.it

Manfredi Catella, la Procura di Milano chiede l'arresto del re del mattone e dell'assessore all'Urbanistica Tancredi - Inchiesta sull'urbanistica, l'immobiliarista presidente del gruppo Coima è accusato di corruzione: in sei saranno sentiti la prossima settimana dal gip Mattia Fiorentini, che deciderà sulla misura cau ... Segnala msn.com