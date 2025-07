Quaterna al Lotto vinti a Novara oltre 48mila euro

Due vincite in provincia di Novara, di cui una in citt√†, all'ultima estrazione del Lotto. Delle dieci vincite ottenute in Italia nell'ultimo concorso ben tre sono finite in Piemonte: una a Novara, una a Briga Novarese e una a Novi Ligure, come riporta Agimeg. Il premio pi√Ļ alto √® stato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it