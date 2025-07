Fiamme per le strade di Tuglie incendiate due autovetture nel giro di un’ora

TUGLIE - Due autovetture sono state colpite dalle fiamme questa notte a Tuglie. I vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli sono intervenuti alle 2 del mattino in via Cristoforo Colombo per l’incendio di una Range Rover di un 40enne e, un’ora dopo, in via Nazario Sauro per l’incendio di una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: tuglie - fiamme - autovetture - strade

Fiamme per le strade di Tuglie, incendiate due autovetture nel giro di un’ora.

Notte movimentata in provincia, due auto a fuoco nello stesso paese - È accaduto a Tuglie, dove i vigili del fuoco sono intervenuti prima in via ... corrieresalentino.it scrive

Si stava recando in officina quando l'auto ha preso fuoco all ... - Questa mattina attorno alle 10 le fiamme hanno divorato una Fiat Multipla che stava percorrendo via Oberdan, strada che attraversa ... Come scrive quotidianodipuglia.it