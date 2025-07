Serve alcol a un ubriaco nel suo locale barista denunciato a Nole

A inizio luglio 2025 una pattuglia della polizia locale di Nole, in servizio per alcune manifestazioni nel centro cittadino, ha notato un uomo evidentemente ubriaco accedere a un locale, già oggetto di accertamenti e colmo di avventori. All'interno, nonostante il suo stato, un barista gli ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: locale - barista - nole - serve

Barista trovato morto nel suo locale: si pensa al gesto estremo - Tragedia a Remedello, dove nella mattinata di oggi (martedì 20 maggio) un uomo di 66 anni è stato trovato privo di vita nel suo bar, che si affaccia sulla piazza del paese.

Entra in un locale per chiedere aiuto e viene violentata: scattano i domiciliari per il barista - Si è sentita male ed ha chiesto aiuto in un bar. Il proprietario l'avrebbe portata nel seminterrato e avrebbe abusato di lei per un'ora.

Litiga con la barista, sale in auto e sfonda la vetrata del locale: 41enne arrestato, grave una 51enne - I carabinieri hanno arrestato un 41enne che con la sua auto ha sfondato la vetrata di un bar a Gravellona Lomellina (Pavia) ferendo 4 persone, una in modo grave.

Serve alcol a un ubriaco nel suo locale, barista denunciato a Nole; Alcol servito a un ubriaco in piena festa, bar sotto accusa a Nole; Nole, alcol servito a un ubriaco durante la festa di San Vito: interviene la Polizia Locale, segnalato un barista.

Vimercate, lo stupratore è il barista dell'ospedale. Arrestato nel suo ... - Arrestato nel suo locale mentre serve il caffè L’uomo è accusato di essere entrato in azione la mattina del 13 luglio, mentre la collega ... Come scrive ilgiorno.it

Barista violentata nel suo locale, arrestato ventenne - Un ventenne è stato arrestato per aver violentato una barista, minacciandola con una pistola, mentre apriva il suo locale a Vimercate (Monza e Brianza) lo scorso 13 luglio. Scrive ansa.it