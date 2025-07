Hai già speso troppo in vacanza? Ecco come fare un budget che funziona davvero

C’è un momento preciso in cui ci accorgiamo di aver speso troppo in vacanza: quello in cui guardiamo il conto in banca al ritorno, cercando di ricordare quando esattamente abbiamo speso tutti quei soldi. Succede a tutti, perchĂ© in vacanza si abbassano le difese: siamo lontani dalle responsabilitĂ quotidiane, presi dall’entusiasmo, e ci lasciamo guidare da quel pericolosissimo meccanismo del “vabbè dai, abbiamo fatto 30, facciamo 31”. Ma spesso, a rendere complicata la gestione delle spese, è il fatto che non abbiamo realmente pianificato tutto. Ci siamo affidati all’improvvisazione, senza considerare voci come il fondo imprevisti o l’assicurazione, e ci ritroviamo a sforare il “budget mentale” che ci eravamo dati senza nemmeno accorgercene. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Hai giĂ speso troppo in vacanza? Ecco come fare un budget (che funziona davvero)

