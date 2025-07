Ucraina Meloni fa un passo indietro | No all’acquisto di armi Usa solo supposto logistico

"L'obiettivo comune è restituire all'Ucraina un futuro di pace, di sicurezza e di libertĂ ", ha spiegato il Presidente del Consiglio, chiarendo però che il supporto italiano sarĂ limitato a quanto giĂ deciso in passato. Non vi saranno acquisti aggiuntivi di armi, se non quelli giĂ preventivati, ma l'Italia proseguirĂ il suo impegno verso un duplice obiettivo: sostegno economico a Kiev e sanzioni contro Mosca.

Il vertice in Ucraina dei leader Ue, Meloni si collega da remoto: “Tregua di 30 giorni” - Il presidente francese Emmanuel Macron, insieme al premier britannico Keir Starmer,  al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al premier polacco Donald Tusk  sono arrivati a Kiev.

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - ROMA (ITALPRESS) – “Insieme abbiamo come sempre ribadito il nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura” in Ucraina, “rinnoviamo il nostro sostegno agli sforzi in questo senso.

Ucraina, leader europei a Kiev. Meloni: “Urgente tregua totale di 30 giorni” - (Adnkronos) – Videocollegata con Kiev, anche la premier Giorgia Meloni ha partecipato oggi alla riunione dei leader europei 'volenterosi' "sul sostegno all’Ucraina e agli sforzi in corso per raggiungere una pace giusta e duratura, che ne assicuri la sovranità e la sicurezza".

Ucraina, perché l’Italia e Giorgia Meloni guardano alla ricostruzione di Odessa - La ricostruzione dell’Ucraina è una sfida colossale, ma anche una straordinaria occasione di cooperazione internazionale. Da italiaoggi.it

Ucraina, Meloni "Dalla Russia nessun passo avanti verso la pace" - "Continuiamo a non vedere passi avanti sul piano russo, anzi la Russia continua a colpire i civili con attacchi sempre ...