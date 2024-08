L’immigrato si dà all’impresa Boom di aziende straniere | aumento record in un anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Aumentano le impreseattive nel territorio romagnolo (Forlì-Cesena e Rimini) a fine giugno 2024. Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna lecrescono in tutti i principali settori: costruzioni, commercio, alloggio e ristorazione, manifatturiero, trasporti, servizi alle imprese e alle persone. In un contesto in cui prevalgono nettamente le imprese individuali, si certifica una decisa crescita delle società di capitale. Nella provincia di Forlì-Cesena si contano 4096 impreseattive, che costituiscono l’11,5% del totale delleattive (14,1% in Emilia-Romagna e 11,7% in Italia). Nel confronto col 2023 si riscontra undelle impresedel 6,3%, nettamente superiore alla variazione positiva regionale (+1,3%) e nazionale (+1,6%).