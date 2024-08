Juventus c’è distanza con la Fiorentina per Nico Gonzalez Si allena a parte Palladino | Problema con la società|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 22 agosto 2024) 2024-08-21 20:00:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il casoin casarimane apertissimo e anche in vista dell’andata del playoff di qualificazione alla prossima Conference League che giovedì sera a partire dalle 20 al Franchi vedrà i viola affrontare la Puskas Akademia. Il fantasista argentino, attualmente il numero 10 del club viola, sie non sarà convocato dopo il forfait già avuto contro il Parma all’esordio in Serie A. La motivazione, come confermato dall’tore Raffaeleè ancora una volta legato solo ed esclusivamente al mercato dove le sirene die Atalanta continuano a risuonare per lui.