Juniper – Un bicchiere di gin di Matthew J Saville al cinema

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dal 3 ottobre distribuito da Trent Film uscità nelle sale italiane il film “– Undi gin” diJ.. Presentato in anteprima all’Ischia Film Festival, il film vede protagonista la candidata al Premio Oscar® e Orso d’oro alla carriera Charlotte Rampling (presente e premiata a Ischia), star internazionale e attrice di culto, qui nei panni di Ruth, una nonna dal passato avventuroso di fotografa di guerra con un grande amore per la vita e per il gin, costretta per motivi di salute a convivere con il nipote Sam (George Ferrier, già apparso nella serie Netflix “Uno di noi sta mentendo”), un ragazzo problematico. Questa convivenza forzata li cambierà profondamente, trasformandosi in un sincero legame famigliare che porterà Sam a riscoprire la bellezza della vita, e Ruth ad affrontarne il crepuscolo.