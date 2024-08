I programmi in tv oggi 22 agosto 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 22 agosto 2024) Su Rai Uno Noos – L’avventura della conoscenza, su Canale 5 Sotto il sole di Amalfi. Guida aiTv della serata del 22Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 22? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Quello che tu non vedi. Adam è convinto di dover rinunciare ad avere una vita normale: è in cura per una grave forma di schizofrenia. Per amore del figlio, la madre lo convince a sottoporsi ad una cura sperimentale che sorprendentemente sortisce effetti inimmaginabili, donandogli una vita fatta di una nuova scuola, nuove amicizie, nuovi sentimenti ma anche un grande segreto.