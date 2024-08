Digital decade in Italia Progressi e sfide nella corsa verso il 2030

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 22 agosto 2024) La seconda relazione della Commissione europea sullo stato del decennioe fotografa un’Europa concretamente impegnata nel conseguimento degli obiettivi fissati per ildal programma strategico per il decennioe. Ben 23 gli atti legislativi sullaizzazione proposti e negoziati nell’ultima legislatura europea e ed oltre 205 miliardi di euro stanziati dall’Ue a sostegno dellaizzazione. Sforzi certamente meritevoli, ma probabilmente non ancora sufficienti. Come evidenzia la relazione stessa, le azioni collettive degli Stati membri non raggiungono, infatti, gli obiettivi fissati per il 2024. Al ritmo attuale, il tempo necessario per conseguire tali obiettivi supererà il termine concordato del