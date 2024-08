Deadpool e Wolverine | I Marvel Studios rendono omaggio al Gambit di Channing Tatum in un nuovo promo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 22 agosto 2024)è uscito nelle sale alla fine di luglio e il film ha già superato Joker diventando il film con rating R di maggior incasso di tutti i tempi. Non solo il film ha guadagnato oltre 1,1 miliardi di dollari al botteghino, ma è anche un successo di critica e pubblico. Al momento in cui scriviamo, il film si trova su Rotten Tomatoes con un punteggio di critica del 78% e un punteggio di pubblico del 95%, che è ora “Verified Hot” secondo ilpopcorn meter del sito per le recensioni del pubblico. Ilfilm presenta molti camei interessanti, tra cui quello dinel ruolo di. Non è un segreto chefosse precedentemente destinato a interpretare Remy LeBeau, ma il progetto è andato in fumo quando la Disney ha acquistato la Fox.