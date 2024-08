Convention di Chicago | C’è odore di vittoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il segretario generale del Partito Democratico europeo e membro della presidenza di Renew Europe – il cesenate Sandro Gozi, eurodeputato eletto in Francia – è negli Stati Uniti allanazionale del Partito democratico statunitense che ha preso il via ae sarà in corso sino ad oggi. Il viaggio negli Usa del segretario del Pde fa seguito alle precedenti tappe di Washington e New York nel corso della trascorsa legislatura europea e rientra nell’ottica del rafforzamento delle relazioni e della cooperazione tra i democratici europei e quelli Usa. "Le elezioni americane – afferma il presidente Gozi – avranno un impatto enorme anche in Europa. Da anni, come Democratici europei, siamo impegnati a rafforzare i nostri legami con i Democratici americani.