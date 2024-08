Botta e risposta con l’assessore Patanè sul premio agli autisti Atac

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Al direttore - Gentile Cerasa, dispiace dover spiegare persino un’ovvietà, vale a dire la differenza che passa tra obiettivi di produttività eassenteisti. La semplice lettura più attenta del piano industriale (peraltro a valere su un periodo non coperto da contratto di servizio) avrebbe evitato una ricostruzione giornalistica fuorviante.come tutte le aziende di tpl oltre al contratto collettivo nazionale inderogabile, applica un contratto aziendale legato alla produttività degliche, ovviamente, non viene percepito da chi non garantisce adeguati livelli di presenza. Decisamente il contrario dela chi non lavora. Se raggiungi gli obiettivi percepisci la produttività intera, se non li raggiungi ti viene decurtata. Una cosa prevista dai contratti e che accade in molte aziende.