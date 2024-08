Borsa | Milano piatta brilla Cucinelli debole Stellantis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sedutaa Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso invariato, con un andamento non dissimile da quello dei listini europei che hanno reagito poco agli indici Pmi e ai dati macro americani mentre Wall Street è peggiorata. Per tutti è stata soprattutto una giornata di attesa per l'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, al simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole in programma venerdì. In un listino poco convinto, hato il lusso di Brunello(+1,8%) meno quello di Moncler (+0,11%). Bene inoltre i titoli Unicredit (+1,03%), Prysmian (+0,42%), Hera (+0,41%) e Generali (+0,34%). Le vendite invece hanno spinto in fondo al paniere principale A2a (-1,52%),(-0,95%), Erg (-0,93%) e Mps (-0,92%).