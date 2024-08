Atalanta ufficiale | arriva Bellanova a titolo definitivo dal Torino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Raoulè un nuovo giocatore dell’. L’ufficialità dell’acquisto dell’esterno proveniente dalta con una nota del club bergamasco: “BC è lieta di comunicare di aver acquisito adaFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raoul, 24enne laterale milanese. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso bentornato a Raoul, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia nerazzurra”. Anche il, di conseguenza, su X ha salutato il suo ex giocatore: “Tutto ilringrazia Raoul per il contributo offerto nella sua esperienza in granata e lo saluta augurandogli il meglio per il proseguimento della sua carriera”.dalSportFace.