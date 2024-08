Arrivano i rinforzi | 50 uomini in più dai comandi vicini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Progetti ma anche risorse. In ausilio al comando di polizia locale arriverannoda 15 comuni, per un totale di circa 50 operatori esterni impiegati giornalmente. Il 2 agosto è stato sottoscritto dai comandanti di polizia locale un accordo di cooperazione che vede coinvolti il Comune di Monza (capofila) e quelli limitrofi per far fronte alle esigenze eccezionali di servizi di viabilità e di polizia stradale dei territori interessati dal piano viabilistico. L’accordo prevede l’individuazione di un unico ufficiale di coordinamento (nominato dalla polizia locale di Monza), che opererà presso il GOS della questura di Monza e Brianza, oltre all’individuazione di un canale unico di collegamento tra le polizie locali cooperanti e l’esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico anche all’esterno del territorio di competenza.