Vico Magistretti senza confini design e architettura essenziali | Bisogna imparare a togliere

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Milano – Una mostra a Sydney per festeggiare i 60 anni di carriera di, uno dei padri delmade in Milano. Si intitola “– Architecture &” la grande esposizione organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura che andrà, in scena dal 17 settembre al 18 ottobre, per celebrare uno tra i protagonisti della Milano più brillante sbucata fuori dalla guerra, prendendosi medaglie e Compassi d’oro, “prendersi sul serio”. Lo ha sempre riconosciuto il lord lombardo padre del fenomeno che ha globalizzato la società, sulla spinta della Triennale del ’48. Suo padre Pier Giulio era architetto (progettista insieme a Grippini, Muzio e Portaluppi del Palazzo dell’Arengario), ma muore giovane. E, nato nel 1920, si laurea al Politecnico nel ’45.