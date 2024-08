Un trailer live action ci svela il risveglio in Unknown 9 | Awakening

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bandai Namco Europe ha annunciato oggi che9:, il gioco d’azione e avventura narrativo di Reflector Entertainment, sarà disponibile dal 18 ottobre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC tramite Steam, con la possibilità di pre-ordinarlo da oggi. In questo nuovo, presentato durante la Opening Night della Gamescom, Haroona, interpretata da Anya Chalotra, si prepara a risvegliare i propri poteri. Haroona è una potente ragazza dotata di una connessione unica con il Rovescio, una misteriosa dimensione parallela, da cui trae un incredibile potere che dovrà utilizzare per difendere i segreti meglio custoditi dell’umanità.