Svaligiato ancora il bar Smeraldo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si sta allungando in modo evidente l’elenco dei furti in bar e locali pubblici in generale nella Bassa Reggiana, dove quasi ogni notte si verificano intrusioni in negozi ed esercizi commerciali in genere. Ieri notte il blitz dei soliti ignoti è avvenuto ai danni del bar, sulla Provinciale nord all’ingresso del centro abitato di Bagnolo in Piano. Si tratta dell’ennesimo furto messo a segno ai danni di qual locale pubblico, affacciato su una strada di intenso traffico, da cui è pure facile allontanarsi verso Reggio, verso Correggio o la tangenziale che collega a Novellara e alla Bassa. Ieri notte i ladri hanno usato un tombino in metallo per infrangere la vetrata della porta, riuscendo a entrare nel locale, puntando al registratore di cassa e del denaro che vi era contenuto.