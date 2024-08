Stop occupazioni al Villettone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È stato messo in sicurezza, ma è ancora in attesa di un progetto di riqualificazione urbana per il suo rilancio sul territorio cittadino. Il "" municipale di via Rodari, davanti agli ingressi del Teatro Bì, è stato dotato di un sistema di allarme nelle settimane estive per evitare leabusive, come è accaduto pochi mesi fa. Alla fine dello scorso maggio, infatti, gli agenti della polizia locale di Cormano erano intervenuti per sgomberare il caratteristico e storico edificio, dove sei persone, tra maggiorenni e minorenni, erano entrati irregolarmente, occupandone i locali. Dopo questo episodio, il Comune di Cormano ha deciso, per prima cosa, di chiudere gli ingressi e di mettere l’immobile in sicurezza. Infine, la scelta di allarmarlo.