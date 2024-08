Notti di talento 2024 la vincitrice è Rachele Lattanzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pisa, 21 agosto, 16 anni, pisana, è ladidi, il contest musicale prodotto dall'associazione culturale Mediterranea Music di cui La Nazione è media partner. Ieri sera ha incantato i circa 1500 spettatori che hanno gremito piazza delle Baleari, sul palco dei big di Marina di Pisa, e la giuria dei professionisti presieduta da Luca Pittore, per sei ani insegnante di canto nella Scuola di Amici e collaboratore di programmi Mediaset, con una struggente versione di "The 30th" di Billie Eilish che ha esaltato la sua vocalità. Finale Talente Show La Nazione in piazza delle Baleari a Marina di Pisa (foto di: ENRICO MATTIA DEL PUNTA) Premio della critica invece per un altro cantante: Sechi che ha fatto ballare il pubblico con la sua Dmps" dedicata "a tutti gli ex", brano estivo e divertente che ha subito conquistato gli spettatori.