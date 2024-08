Mancano i posti letti in cardiologia alla Spezia Anziano dorme una notte in barella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La, 21 agosto 2024 – Il malore in casa, la corsa al pronto soccorso del Sant’Andrea poi la lunga attesa su unaaspettando di essere ricoverato ina Sarzana, dove però non c’eranoletto disponibili. Così ora dopo ora l’attesa di un 78enne di Follo si è protratta tutta la, fino ad arrivare al pomeriggio di ieri. L’odissea dell’è iniziata nel pomeriggio di lunedì quando ha accusato un malore nella sua abitazione di Follo: un quadro sanitario difficile il suo, ha infatti subito una tracheotomia e già 15 giorni fa era stato ricoverato a Sarzana per un malore. E’ stata la nipote, che vive con lui, a chiamare l’ambulanza alle avvisaglie del malore: le prime cure sul posto hanno consigliato i sanitari all’immediato trasferimento al Sant’Andrea dove il 78enne è stato subito preso in carico da medici e infermieri.