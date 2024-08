LIVE Vuelta e Espana 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 40 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

17:20 35 km all'arrivo di questa quinta, mentre sono poco più di 10 i km che ci separano dallo sprint intermedio di La Algaba. 17:17a 40 km. Termina l'avventura degli spagnoli Ruiz Ibon (Equipo Kern Pharma) e Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi). Come previsto sarà sprint! 17:13 C'è una lieve brezza trasversale che accompagna illungo questa discesa. Cresce il fermento in testa al plotone, con diversi uomini che sgomitano per recuperare posizioni. 17:10 45 km all'arrivo con il plotone che vuole rientrare sui fuggitivi per potersi giocare lo sprint intermedio. Vantaggio di Ruiz e Juaristi che scende inesorabilmente sotto il minuto. 17:06 Meno di 50 km al traguardo si Siviglia eche ha approfittato dell'ascesa per limare un altro minuto ai fuggitivi.