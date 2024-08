Juventus si fermano Thuram e Weah

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – La vittoria contro il Como ha portato in dote due brutte notizie in casa. Durante il match con i lariani, infatti, si sono fermati, entrambi alle prese con problemi di natura muscolare. Khephrenha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra., invece, una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi sono previsti nuovi esami tra circa 10 giorni e – dunque – torneranno a disposizione dopo la sosta. Motta sarà costretto, dunque, a ridisegnare la suanel posticipo in programma lunedì sera contro il Verona. Possibile sia Fagioli a prendere il posto del francese, ma occhio anche a Douglas Luiz, lasciato in panchina ieri a sorpresa dall'allenatore.