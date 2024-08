Il tossicologo | I veleni più pericolosi? Li abbiamo in casa Ecco quali sono

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Carlo Locatelli, 68 anni, da 32 dirige il Centro Antiall’ospedale Irccs Maugeri di Pavia. Ilche gestisce la Scorta Nazionale Antidoti spiega che il veleno più pericoloso è «il botulino, il più potente che esista. È una tossina resistente e bastano dosi minime per avvelenare molte persone. Nella prevenzione del terrorismo è uno deicontro ici prepariamo di più.distribuito antidoto in quantità in tutto il paese, ma i 50 casi all’anno che registriamo nascono da conserve fatte ine mantenute male. Tre anni fa in Sicilia cento intossicazioni ci fecero temere un attentato, ma era una partita di tonno contaminata». I metalli Poi c’è il tallio, spesso protagonista dei gialli di Agatha Christie: «I metallifra ipiù insidiosi. Un ragazzo usò proprio il tallio per avvelenare la famiglia a Desio.