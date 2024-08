Il reboot de Il ritratto di Dorian Gray è in lavorazione da Netflix e Berlanti Productions

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’iconico romanzo di Oscar Wilde “Ildi” potrebbe ricevere un lifting moderno. Martedì scorso è stata confermata la notizia chesta sviluppando Thes, una nuova serie live-action in streaming prodotta dae Warner Bros. Television. La nuova serie sarà scritta dalla coppia di fratelli Katie Rose Rogers, alumno di Supergirl, e Robbie Rogers, alumno di All American, che hanno lavorato insieme in Fellow Travelers.Prods. Greg, Sarah Schechter e Leigh London Redman produrranno, insieme alla showrunner Rina Mimoun e al regista dell’episodio pilota Lee Toland Krieger. Questo è l’ultimo progetto cheha in cantiere per, oltre a una nuova versione live-action di Scooby-Doo.