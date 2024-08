Il Lario che non conosci se sei americano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il lago di Como, anzi lake Como, per unè spesso il viaggio della vita, come per noi può essere un roadtrip in Sudamerica o un tour del Giappone. Le ville da sogno, le acque fresche, le montagne che si specchiano nel lago, i giri in motoscafo, le cene a riva. Insomma, una parentesi di dolce vita che attira molti. Troppi. Overtourism, do you know? Un problema vero, enorme, che come un cane che si morde la coda, rischia di allontanare gli stessi visitatori, tanto che sui social fioccano quei video comparativi “aspettative-realtà” che mostrano i nostri luoghi più belli non propriamente deserti. E allora ben vengano le parole spese dalla guida del New York Times dedicate anche almenouto dagli stranieri, quello in quota, delle funicolari, dei belvederi, del trekking. Meno glamour, forse, ma non meno baciato dalla bellezza.