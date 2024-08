Iaccarino l’agente | Napoli troppe problematiche Questo è il mercato più complicato dell’era De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 21 agosto 2024)di, Gaetano Fedele, analizza la questione Osimhen e le dinamiche di utilizzo dei giocatori sotto contratto. Ildelsembra attraversare uno dei periodi più complessi della gestione Aurelio De. A fare chiarezza sulleche attanagliano la squadra è stato Gaetano Fedele, agente del giovane centrocampista azzurro Gennaro, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss. Secondo Fedele, “è ilpiùDe”.ha sollevato diverse criticità riguardo alla gestione dei giocatori e alle dinamiche didel club partenopeo, evidenziando come il gioco di attesa e le difficoltà nel gestire la questione Osimhen abbiano contribuito ad aumentare le difficoltà per la squadra.