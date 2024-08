Gianni Iapichino | Larissa può arrivare a 7 metri e 20

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 – «Io avrei messo un’ipoteca sulla casa che a Parigiavrebbe fatto un risultato sopra i 7». Per fortuna, babbo e allenatore di, non ha ipotecato la sua bella casa ai piedi delle colline fiorentine. Già perché alle Olimpiadisi è fermata a 6,87: misura non disprezzabile che è valso un eccellente quarto posto nel salto in lungo. «Se guardiamo i freddi numeri – prosegue il tecnico toscano – uno si chiede quale sia il problema: quarto posto a 22 anni, 6,87. Ma io come allenatore sono sicuro che valga ben oltre quella misura. E lo sa anche lei. Se avesse fatto la gara che ha sempre fatto in quelle situazioni, tirando fuori qualcosa in più da sé stessa, ma non qualcosa in più di quel che vale». Secondo il babbo-allenatore «non ha tirato fuori quella motivazione per dare il massimo.