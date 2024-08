Dybala d' Arabia accettata la maxi-offerta De Rossi un grosso guaio | chi può prendere ora la Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) C'è l'accordo tra Pauloe l'Al Qadsiah. Ora Carlos Novel, nuovo procuratore dell'attaccante argentino, 32 anni a novembre, dovrà convincere i dirigenti dellaad accettare l'del club arabo, 3 milioni di euro per il cartellino (più bonus). Troppo ghiotto il contratto proposto dagli sceicchi alla Joya ex Juve: 25 milioni più bonus all'anno, per un triennale. Dopo qualche giorno di titubanza, l'ex Juve ha così deciso di dire sì all'ultimo faraonico contratto della sua carriera. Un belper il mister giallorosso Daniele De, che alle prime avvisaglie della possibile cessione si era detto "preoccupato se non arrivasse nessuno a sostituirlo". Difficile però trovare un giocatore pari aper classe ed esperienza, soprattutto a una manciata di giorni dalla chiusura del calciomercato.