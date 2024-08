Concerto con insulti ai carabinieri rapper a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Reggio Emilia, 21 agosto 2024 – Il Sim Cc, associazione sindacale dell'Arma dei, esprime grande soddisfazione per la notizia del rinvio adelVincenzo Mattera, noto come Pako, che il Sim Cc aveva querelato per diffamazione aggravata nei confronti dei. Una soddisfazione che viene espressa anche dagli iscritti reggiani all’associazione sindacale. La decisione della Procura della Repubblica di Latina arriva a un anno dai fatti avvenuti durante l'Explosive Festival di Latina, il 24 agosto 2023. Durante l'esibizione, ilaveva incitato il pubblico a saltare, insultando gravemente il Corpo dell'Arma deicon le parole: “Voglio dire solo una cosa: chi non salta adesso è un c di carabiniere pezzo di m”.