Come finisce Midsommar | Dani riuscirà a mettersi in salvo?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nel finale del film vediamo Christian bruciare nella pelle di un orso, all’interno del misterioso tempio dalla forma piramidale, in un rituale che porta la fidanzata, da sempre messa da parte all’interno della relazione, ad una liberazione emotiva, infatti, la vediamo finalmente sorridere con un bellissimo primo piano in cui la vediamo trionfante con la sua corona di fiori dopo essere stata nominata la regina di Maggio. Il film vede al centro della narrazione, il personaggio che lancerà ad Hollywood Florence Pugh, una ragazza reduce dal lutto dell’intera famiglia per mano della sorella, cerca in qualche modo il sostegno del fidanzato Christian (Jack Reynor) ottenendo però solo la sua indifferenza.