Calciomercato Milan Armando Broja resta in Premier League | occasione persa per Moncada?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 21 agosto 2024)lascerà il Chelsea ma resterà in: cheper Geoffrey! Il rimpianto E’ stato corteggiato a lungo dal, ma alla fine il direttore dell’area tecnica Geoffreyha deciso di aspettare ad affondare il colpo e adessoè definitivamente sfumato. L’attaccante albanese in uscita dal Chelsea, infatti, resterà inall’Ipsich Town. Ciò che fa infuriare i tifosi del Diavolo è la formula che porterà il classe 2001 nel club inglese. Sì, perché parliamo di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di sterline, che diventerà obbligo in caso di permanenza in. La stessa formula che avrebbero voluto i dirigenti rossoneri, che però si sono fatti sfumare il colpo.