Bindi | Se dico che le idee di Vannacci sono quelle di un fascista si offende o per lui è un complimento?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Seche ledidi un, sio per lui è un? Nel caso, vado a processo insieme a Bersani”. A dirlo è l’ex ministra Rosy, ospite a In Onda, su La7, in riferimento alla vicenda che ha coinvolto il generale e neo europarlamentare Robertoe Pierluigi Bersani, in collegamento col programma della di Marianna Aprile e Luca Telese. L’ex segretario del Pd, querelato daper averlo definito “un coglione”, ha fatto sapere di aver fatto ricorso contro il decreto della Procura e di avere intenzione di andare a processo per le sue frasi pronunciate contro il generale. “Dà degli anormali agli omosessuali – ha detto Bersani a In Onda – e sostiene non sia un insulto”. Video La7 L'articolo: “Seche ledidi unsio per lui è un?” proviene da Il Fatto Quotidiano.