Atalanta con sorpresa Brescianini che prima E ora arriva Bellanova

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il nuovo che avanza fa volare l’. In attesa di risolvere le grane Koopmeiners e Lookman, giocatori che il club non intende cedere come ha ribadito lunedì l’amministratore delegato Luca Percassi, la Dea vola al primo posto in classifica grazie al sonante 4-0 di Lecce griffato dalle doppiette dei nuoviti Mateo Retegui e Marco. Una conferma, il primo: l’argentino lo scorso anno aveva segnato 9 gol in 31 gare nella suastagione al Genoa, dimostrando il feeling realizzativo sfoggiato nelle due precedenti annate da 40 reti in Argentina con il Tigre. Per cui i gol di Retegui, portato a Bergamo con un blitz da 22 milioni, pur con solo una manciata di allenamenti con Gasperini, erano preventivati. Non quelli di Marcoto solo venerdì a Bergamo e subito decisivo.