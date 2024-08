Yacht Bayesian le ipotesi sulle cause dell’affondamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 agosto 2024 - Come è possibile che la barca a vela, unomoderno, lussuoso e ristrutturato nel 2020, sia potuto colare a picco in pochi istanti al al largo di Porticello? E' la stessa domanda a cui vuole rispondere la procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta e l'ha affidata agli uomini della Guardia Costiera di Porticello. Sicuramente la "violenta burrasca" davanti la costa del Palermitano è stata determinante, ma secondo Matthew Schanck, esperto britannico di salvataggi in mare e presidente del Maritime Search and Rescue Council, un veliero di quella stazza doveva resistere.