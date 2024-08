Un quartiere al buio dal 27 luglio E poi ci parlano della sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) "Troppe aree del paese sono ancora al". È la denunciaLega di Nerviano, che ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione comunale. In diverse strade, come viale Giovanni XXIII, via Monsignor Piazza e via Sant’Anna, l’illuminazione pubblica è fuori uso da giorni. Il problema sembrerebbe essere causato da un guasto alla linea di alimentazione interrata, tanto che il gestore Nerviano Smart City ha chiesto l’intervento di Enel. Ma finora non ci sono stati progressi. "Sono passati venti giorni e quell’area è ancora completamente al. I residenti vogliono che il problema venga risolto e che l’illuminazione pubblica torni subito in funzione. È scandaloso che dal 27quella zona sia al. E poidi" ha dichiarato il capogruppoLega, Massimo Cozzi.