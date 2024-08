Terremoto Napoli Conte scappa via | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 20 agosto 2024) L’inizio di stagione delè stato orribile con il pesante ko di Verona ed emergono dubbi sulla permanenza di: l’addio è già scritto Una debacle totale. “Dobbiamo vergognarci”, non ha usato mezzi termini Antoniodopo il 3-0 incassato dalsul campo del Verona. Una sconfitta che ha dato ragione al tecnico che già nella conferenza della vigilia aveva fatto scattare l’allarme con le sue dichiarazioni. La squadra non piace al tecnico salentino che ha trovato una situazione peggiore di quanto si aspettasse. Al di là della rosa corta (ma con molti calciatori bocciati e fatti fuori dallo stesso), è il carattere della squadra ha destare preoccupazione. “Alla prima difficoltà ci siamo sciolti – ha tuonato il tecnico – e questo non è un problema che si risolve in breve tempo“.