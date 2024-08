Taylor Swift e la corsa alla Casa Bianca | una fonte rivela le preferenze della cantante

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 20 agosto 2024)e la: unale. Un secco no sarebbe stato espresso. Ecco a chiè una delle cantautrici più famose e di successo al mondo. Nata a West Reading, in Pennsylvania, nel 1989, ha iniziato la sua carriera musicale da giovanissima, conquistando rapidamente il pubblico con la sua voce melodica e i testi introspettivi. Oggi, la sua influenza è così incisiva da riuscire a smuovere l’economia dei Paesi e – si presume – anche le scelte elettorali. Nella, da sempre, le Star americane hanno sempre sostenuto, anche economicamente, questo o quel candidato, ma non sempre le loro inclinazioni politiche sono ben chiare o rese palesi.