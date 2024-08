Stellar Blade potrebbe uscire prima del previsto su PC suggerisce Shift Up

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 20 agosto 2024)Up, il team di sviluppo di, ha suggerito che il giocosu PCdi quanto si pensi, mettendo di conseguenza fine all’esclusiva PS5. L’utente Genki di X ha infatti condiviso un documento del team di sviluppo coreano, emerso in rete grazie all’ultimo incontro con gli investitori andato in scena appena pochi giorni fa, precisamente il 14 Agosto 2024. E proprio in questa occasione lo studio coreano ha affermato che il titolo con protagonista Eve è in arrivo su PC “nel prossimo futuro”. Il team ha inoltre aggiunto che si aspetta di ottenere più successo su Personal Computer rispetto a quello ottenuto su PS5. Addentrandoci nello specifico della questione,Up ha risposto ad una domanda diretta di un investitore che ha chiesto al team di sviluppo degli aggiornamenti in merito all’arrivo su Personal Computer di